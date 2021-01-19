Эксперты соглашаются, что влияние вакцинации будет отличаться в разных регионах и среди разных групп населения.

Аналитики пытаются оценить влияние массовой вакцинации против COVID-19 в Великобритании и определить даты, когда карантинные мероприятия можно будет ослабить. Более трех миллионов британцев, большинство из которых - люди старшего возраста и медики - уже сделали прививки.

Теперь исследователи пытаются понять, когда появятся первые плоды программы массовой вакцинации. Лондон же преследует цель сделать прививку 13 миллионам людей до 15 февраля, - пишет The Guardian. Большинство экспертов согласны, что влияние вакцин будет отличаться в разных регионах и среди разных групп населения. Вместе с тем, первые признаки того, что вакцины действуют, должны стать очевидными через несколько недель.

"Мы не увидим радикального обвала количества случаев заражения в следующие несколько недель. Но воздействие вакцины должно быть заметно в наших анализах случаев. Количество длительных госпитализаций и смертей должны заметно сократиться", - сказал профессор Адам Финн из Бристольского университета.

Читайте такжеЭксперты рассказали, можно ли беременным вакцинироваться от коронавируса - СМИНа прошлой неделе был опубликован анализ от COVID-19 Actuaries Response Group - организации, созданной прошло года из актуариев, эпидемиологов и экспертов по вопросам долголетия для исследования влияния коронавируса на население Великобритании. В отчете организации описано, что страну может ждать дальше.

Автор документа актуарий Джон Робертс отмечает, что весомое сокращение количества случаев госпитализации людей с COVID-19 начнется в середине февраля. А количество смертей от болезни начнет уменьшаться в начале марта. Но влияние на количество заражений вообще вряд ли станет очевидным скоро. Да и влияние вакцин в этом поле будет значительно меньшим.

Робертс убежден, что эффект от вакцинации будет под влиянием нескольких ключевых факторов: от уровня распространения коронавируса среди населения, эффективности вакцин и масштабов приема таких препаратов. Если вирус очень распространен, а прививки окажутся не такими эффективными, как ожидалось, тогда программа иммунизации продлится дольше, прежде чем появятся ее плоды. Отказ людей от прививок тоже может повлиять на ситуацию.

Вместе с тем, некоторые прогнозы, по мнению Робертса, все же можно сделать. Во-первых, в течение следующих нескольких месяцев вакцина сократит общее количество заражений на 10-15% от текущего уровня. Потому что сокращение прямопропорционально количеству вакцинированных людей.

Читайте такжеБританцев старше 70 лет начали вакцинировать от коронавирусаНо массовое проведение прививок будет иметь заметный эффект на случаи госпитализации. Это связано с тем, что первый этап процесса был сосредоточен на людях старшего возраста и из других групп риска, которые больше всего рискуют попасть в больницу в тяжелом состоянии. Поэтому количество госпитализированных в Британии, скорее всего, начнет уменьшаться уже в конце января. К середине марта этот показатель опустится до 40% от текущего уровня.

Но такое сокращение будет не таким очевидным в отделениях интенсивной терапии. Там количество пациентов опустится до 65% от текущего количества. И это произойдет до начала апреля. Но самым большим результатом вакцинации станет уменьшение количества смертей от COVID-19. Их количество начнет падать только в конце февраля. Но потом процесс ускорится. И к середине апреля количество смертей опустится до 20% от текущего.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань