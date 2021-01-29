Клинические испытания показали, что прививка с помощью одной дозы полностью не допускает смерти и госпитализации через коронавирус.

Вакцина от коронавируса, разработанная компанией Johnson & Johnson с эффективностью 66% не допускает начало умеренных и тяжелых случаев заболевания на COVID-19. Об этом свидетельствуют данные глобальных клинических испытаний вакцины.

Как пишет Politico, в процессе участвовали 45 тысяч добровольцев в разных уголках мира. В США вакцина показала эффективность на уровне 72%. Но в ЮАР, где доминирует более заразный штамм коронавируса, показатель упал до 57%.

Читайте такжеВ ЕС одобрили вакцину от коронавируса компании AstraZenecaВ целом, компания сообщила, что прививка предотвращает начало тяжелых случаев заболевания на 85%. И со временем защитный эффект лишь усиливается. Также вакцина "обеспечивает полную защиту от госпитализаций и смерти из-за COVID-19".

Новости о том, что вакцина Johnson & Johnson менее эффективна против штамма коронавируса под названием B.1.351, который был обнаружен в ЮАР, появились через несколько дней после заявлений компаний Moderna и Pfizer. Они признали, что их разработки тоже менее эффективны против этого варианта коронавируса.

В Johnson & Johnson сообщили, что подадут заявку на разрешение на чрезвычайное использование в начале февраля. А поставка прививок начнется, как только появится положительное решение относительно разрешения. Вакцина Johnson & Johnson дает определенное преимущество. Поскольку для появления защиты достаточно лишь одной дозы, она может дать возможность провести иммунизацию среди людей, которые колеблются или живут на периферии и почти не достижимы для медицины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Лесь Дымань