В России собираются провести испытание вакцины от COVID-19 "Спутник V" на детях и беременных женщинах.
Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Учреждение собирается подать разрешительный пакет документов.
"Мы подготовим, а потом Минздрав одобрит соответствующий разрешительный пакет документов, протокол исследований. В данный момент он находится в стадии написания. Напишем, наверное, через месяц – через полтора, подадим", – рассказал Гинцбург.
Он подчеркнул, что испытания начнутся только после того, как все документы одобрит Минздрав.
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Российская вакцина от коронавируса "Спутник-5": что известно
- В России в августе заявили о регистрации "первой в мире" вакцины против COVID-19, ее якобы протестовали на дочери Путина.
- Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.
- В то же время, международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины. В некоторых графиках встречаются подозрительные повторы, а данных для проверки результатов недостаточно.
- Тем не менее, россияне оценили эффективность своей спорной вакцины от коронавируса в 92%.
- В начале декабря Путин по видеосвязи объявил о планах уже начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей.
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