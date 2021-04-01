В ВОЗ допустили, что обе вакцины могут быть одобрены для использования в экстренных ситуациях к концу апреля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эффективность вакцины от коронавируса производства китайских фармацевтических компаний Sinopharm и Sinovac.

Читайте такжеВ Венгрии разрешили применение китайской вакцины SinopharmВ ВОЗ заявили, что эти вакцины соответствуют требованиям организации, передает "Немецкая волна".

По предварительным данным клинических исследований, проведенных в разных странах, эффективность вакцины Sinopharm составляет примерно 79,34 %, а эффективность Sinovac колеблется от 50,65 до 83,5 %. К этому выводу в ВОЗ пришли, изучив документы, предоставленные производителями препаратов на прошлой неделе.

Глава экспертной группы ВОЗ Алехандро Кравиото допустил, что обе вакцины могут быть одобрены для использования в экстренных ситуациях к концу апреля.

Вакцина должна показывать эффективность не менее 50% (желательно около 70%) и быть безопасной для людей, и китайские препараты соответствуют этим требованиям, подытожили в ВОЗ.

Вас также могут заинтересовать новости

Главные новости Украины и мира на утро 1 апреля

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая