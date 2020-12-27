Прививки против коронавируса начали из госпиталя МВД в Польше.

В Польше, которая сегодня вместе со всеми странами Евросоюза начинает массовую вакцинацию от коронавируса, первую прививку сделали медикам.

Об этом сообщает RMF24.

Читайте такжеИтальянские медики получили прививку от коронавируса (фоторепортаж)Первой в Польше вакцинировали старшую медсестру главного клинического госпиталя МВД в Варшаве Алицию Якубовскую. Следующим вакцину получил директор госпиталя, далее - еще несколько медиков.

Госпиталь МВД Польши получил 75 ампул с вакциной, что позволит сразу вакцинировать 375 человек, поскольку одна доза делится на дозы для пяти человек.

Вслед за медиками в Польше вакцинируют персонал и жилей домов престарелых, персонал муниципальных центров социального обеспечения, работников аптек, работников медуниверситетов и их студентов, а также людей преклонного возраста, сотрудников полиции и учителей. Вакцинация в Польше является добровольной и бесплатной.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Сегодня в Евросоюзе стартовала вакцинация от коронавируса. Прививки против COVID-19 гражданам стран-членов ЕС будут делать вакциной, разработанной компаниями BioNTech и Рfizer.

Исполнительный директор BioNTech Шон Маретт сообщил, что до конца года на заводе Pfizer в Бельгии для ЕС изготовят 12,5 млн доз вакцины.

Брюсселю удалось снизить цену на вакцину до 15,5 евро за дозу, что дешевле той цены, по которой вакцину Pfizer закупили США.

До этого премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Польша может стать посредником для Украины в получении вакцины из Европейского Союза. Сейчас между странами ведутся переговоры.

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Автор: Алина Вишневская