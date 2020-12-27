В Польше, которая сегодня вместе со всеми странами Евросоюза начинает массовую вакцинацию от коронавируса, первую прививку сделали медикам.
Об этом сообщает RMF24.
Читайте такжеИтальянские медики получили прививку от коронавируса (фоторепортаж)Первой в Польше вакцинировали старшую медсестру главного клинического госпиталя МВД в Варшаве Алицию Якубовскую. Следующим вакцину получил директор госпиталя, далее - еще несколько медиков.
Госпиталь МВД Польши получил 75 ампул с вакциной, что позволит сразу вакцинировать 375 человек, поскольку одна доза делится на дозы для пяти человек.
Вслед за медиками в Польше вакцинируют персонал и жилей домов престарелых, персонал муниципальных центров социального обеспечения, работников аптек, работников медуниверситетов и их студентов, а также людей преклонного возраста, сотрудников полиции и учителей. Вакцинация в Польше является добровольной и бесплатной.
Вакцинация от коронавируса: что известно
- Сегодня в Евросоюзе стартовала вакцинация от коронавируса. Прививки против COVID-19 гражданам стран-членов ЕС будут делать вакциной, разработанной компаниями BioNTech и Рfizer.
- Исполнительный директор BioNTech Шон Маретт сообщил, что до конца года на заводе Pfizer в Бельгии для ЕС изготовят 12,5 млн доз вакцины.
- Брюсселю удалось снизить цену на вакцину до 15,5 евро за дозу, что дешевле той цены, по которой вакцину Pfizer закупили США.
- До этого премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Польша может стать посредником для Украины в получении вакцины из Европейского Союза. Сейчас между странами ведутся переговоры.
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