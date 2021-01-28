В литовской больнице человеку ввели пять доз вакцины от коронавируса.
Читайте такжеВо Франции запретили носить самодельные маски - СМИОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Инцидент произошел в середине января в больнице города Мариямполе. После этого врачи проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями компании Pfizer.
Женщина чувствует себя хорошо, но испытывает сильную боль в месте укола. Отмечается, что из-за этой ошибки четыре человека не получили вакцину.
"Случилось так, что не разбавили вакцину и все 5 доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось", - сказал директор больницы.
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