Власти Канады официально зарегистрировали для использования вакцину от коронавируса Covishield, которая производится в Индии.
Читайте такжеКанада получила первую партию вакцины от коронавируса (фото)Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте канадского правительства. "Covishield получил разрешение на использование в соответствии с Временным распоряжением относительно импорта, продажи и рекламы лекарств для использования в связи с COVID-19. Как крайняя мера для обеспечения более раннего доступа к вакцинам в контексте глобальной пандемии, компания Verity Pharmaceuticals Inc. на данный момент предлагает флаконы и коробки с вакцинами, маркированные общим названием продукта и информацией", - говорится в заявлении.
Отмечается, что вакцина предназначена для активной иммунизации лиц старше 18 лет для профилактики коронавирусной болезни. Также указывается, что Covishield имеет такую же схему показаний и вакцинации, как вакцина AstraZeneca.
Канадское правительство заказало 2 млн доз вакцины Covishield, которая прибудет из Индии в ближайшие недели.
Канада сейчас использует для вакцинации препараты AstraZeneca и Pfizer.
Украина также получила 500 тыс. доз вакцины Covishield и начала первый этап вакцинации. Кроме этого, в течение первого полугодия в Украину может поступить от 2,2 до 3,7 млн доз этой вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.
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