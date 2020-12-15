Турция намерена произвести срочные закупки китайской вакцины от COVID-19.
Читайте такжеВ США сделали первую прививку от коронавирусаОб этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой МИД Китая Ван И.
«Чавушоглу заявил, что турецкая сторона считает китайскую вакцину безопасной и эффективной, уже объявила, что произведет срочные закупки у Китая, готова усилить сотрудничество с Китаем по этому вопросу»,— сообщается на сайте МИД КНР, передает «РИА Новости».
Китайская вакцина от коронавируса
В Китае созданием вакцины от коронавируса занимается компания SinoVac. Разработку начали в январе. Препарат уже начал третью стадию клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции. Индонезийская государственная фармацевтическая компания Bio Farma оценила эффективность китайской вакцины в 97%.
Новости по теме
- Начало вакцинации от COVID-19: в США развезут около 3 миллионов доз вакцины в 150 распределительных центров
- Канада получила первую партию вакцины от коронавируса (фото)
- Трампа и руководство Белого дома собираются первыми вакцинировать от коронавируса - СМИ
- Евросоюз может передать 5% своих вакцин против коронавируса бедным странам - СМИ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram