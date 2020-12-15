Турецкая сторона считает китайскую вакцину безопасной и эффективной.

Турция намерена произвести срочные закупки китайской вакцины от COVID-19.

Читайте такжеВ США сделали первую прививку от коронавирусаОб этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой МИД Китая Ван И.

«Чавушоглу заявил, что турецкая сторона считает китайскую вакцину безопасной и эффективной, уже объявила, что произведет срочные закупки у Китая, готова усилить сотрудничество с Китаем по этому вопросу»,— сообщается на сайте МИД КНР, передает «РИА Новости».

Китайская вакцина от коронавируса

В Китае созданием вакцины от коронавируса занимается компания SinoVac. Разработку начали в январе. Препарат уже начал третью стадию клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции. Индонезийская государственная фармацевтическая компания Bio Farma оценила эффективность китайской вакцины в 97%.

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Автор: УНИАН