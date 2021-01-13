Вакцинация сотрудников сферы здравоохранения в стране начнется 14 января.

Агентство фармацевтических препаратов Турции выдало разрешение на экстренное применение вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac.

Об этом сообщило турецкое агентство "Анадолу".

Первым в стране прививку от коронавируса получил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Министр заявил, что вакцинация сотрудников сферы здравоохранения в стране начнется 14 января.

"В результате научных оценок и всех инспекций Агентство одобрило экстренное использование указанной вакцины", - говорится в сообщении ведомства.

В агентстве добавили, что образцы вакцины тестировались в лабораториях страны в течение 14 дней.

Вакцины от коронавируса в Украине: что известно

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет подана на переквалификацию к ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставках на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальным подтверждениям компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.

Первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Минздраве при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac заложили требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.

Также в марте ожидается поставка в Украину первой партии с 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы.

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Автор: Олег Давыгора