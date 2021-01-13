Агентство фармацевтических препаратов Турции выдало разрешение на экстренное применение вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac.
Об этом сообщило турецкое агентство "Анадолу".
Первым в стране прививку от коронавируса получил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Министр заявил, что вакцинация сотрудников сферы здравоохранения в стране начнется 14 января.
"В результате научных оценок и всех инспекций Агентство одобрило экстренное использование указанной вакцины", - говорится в сообщении ведомства.
В агентстве добавили, что образцы вакцины тестировались в лабораториях страны в течение 14 дней.
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Вакцины от коронавируса в Украине: что известно
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет подана на переквалификацию к ВОЗ в феврале 2021 года.
- Договор о поставках на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальным подтверждениям компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.
- Первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.
- 13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Минздраве при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac заложили требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.
- Также в марте ожидается поставка в Украину первой партии с 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
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