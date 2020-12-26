Соглашение предполагает поставку 550 тыс. доз вакцин.

Турция подписала контракт на поставки вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Читайте такжеТурция решила закупить китайскую вакцину от COVID-19Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. Сообщается, что до конца марта 2021 года Турция получит 4,5 млн доз.

«Соглашение предполагает поставку 550 тыс. доз вакцин, как ожидается, либо до конца года, либо в начале января. Однако к концу марта в нашу страну будет доставлено 4,5 млн доз вакцин»,— написал Коджа в Twitter. По его словам, заключенное соглашение предусматривает возможность приобрести до 30 млн доз вакцины на тех же условиях.

Вакцина от коронавируса

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Автор: УНИАН