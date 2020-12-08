Ожидается, что США начнут обеспечивать международный доступ к вакцине, когда все желающие граждане США сделают прививку.

Во вторник, 8 декабря, действующий президент США Дональд Трамп подпишет указ, согласно которому распространение вакцины от COVID-19 за пределами страны будет возможным только после того, как прививки получат все желающие американцы.

Об этом со ссылкой на собственные источники в администрации главы государства сообщил телеканал Fox News, передает ТСН.

Отмечается, что таким образом Трамп подчеркнет концепцию "сначала Америка".

"Первоочередной задачей является распространение этих вакцин среди американцев, прежде чем мы начнем поставлять их по всему миру", - заявил журналистам высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, ожидается, что США начнут обеспечивать международный доступ к вакцине в конце весны или в начале лета, когда все желающие граждане сделают прививки, поскольку правительство "предоставляет приоритет американскому народу".

В то же время после налаживания международного доступа администрация планирует "привлекать ресурсы" для помощи бедным странам в закупке вакцины.

Отметим, что вскоре в США состоится заседание Управления по санитарному надзору, на котором рассмотрят возможность одобрения использования вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

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Ожидается, что первыми вакцину получат медики, работающие "на передовой" борьбы с COVID-19, а также уязвимое население, в частности американцы, находящихся в домах престарелых.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов обратился к США с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях", учитывая пребывание в сверхсложных условиях из-за российской агрессии на востоке страны.

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Автор: УНИАН