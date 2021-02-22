Словацкие власти хотят обратиться к европейским странам, чтобы те передали ей излишки вакцин от коронавируса.
Читайте такжеВ Чехии, Словакии и Польше резко растет количество новых случаев COVID-19Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, передает ТСН со ссылкой на Europa Press. По его словам, в стране сложная эпидемическая ситуация с заболеваемостью COVID-19. "Я проинформирую Совет ЕС об очень плохой ситуации в Словакии с пандемией. В настоящее время у нас самый высокий уровень смертности в мире. Я попрошу и изучу с моими коллегами возможности, чтобы они могли предоставить нам вакцины для Словакии", — заявил глава словацкого МИД.
В Словакии в течение последних двух недель зарегистрировали 520 случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения. Смертность, по информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, составляет 240 смертей на 100 тыс. жителей.
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