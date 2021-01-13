Президент Индонезии Джоко Видодо получил первую дозу вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac.
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Как сообщает CNA, Видодо стал первым человеком в стране, получившим прививку. С него в Индонезии началась массовая вакцинация от коронавируса. Процедуру прививки транслировали в прямом эфире национального телевидения. Прививки также получили некоторые члены правительства.
Отмечается, что в понедельник Индонезия разрешила применение вакцины Sinovac. Это первая страна после Китая, где начали ее использование.
Ранее сообщалось, что по данным масштабного исследования в Бразилии вакцина от Sinovac показала эффективность менее 60%.
Вакцина от коронавируса в Украине: что известно
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет подана на переквалификацию к ВОЗ в феврале 2021 года.
- Договор о поставках на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальным подтверждениям компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.
- Первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.
- 13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Минздраве при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac заложили требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.
- Также в марте ожидается поставка в Украину первой партии с 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
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