Для выяснения всех обстоятельств смерти проведут вскрытие тела.

В Португалии в новогоднюю ночь через 48 часов после прививки от COVID-19 вакциной компании Pfizer умерла 41-летняя медсестра Соня Ацеведо. У нее остались двое детей.

Читайте такжеКоличество инфицированных COVID-19 в мире превысило 85 миллионов человек (карта)Об этом пишет издание Dailymail.

После укола у женщины не было побочных эффектов.

Для выяснения всех обстоятельств смерти в ближайшие два дня состоится вскрытие тела.

"Она вакцинировалась от COVID-19, но у нее не было симптомов. Не знаю, что произошло. Я просто хочу ответов. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери", - рассказал отец покойной Абилио Асеведо.

По словам дочери женщины, она жаловалась только на "обычный" дискомфорт в области тела, где ей сделали прививку, но в целом у нее все было в порядке.

Смерть после прививки от коронавируса

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Автор: УНИАН