В Португалии в новогоднюю ночь через 48 часов после прививки от COVID-19 вакциной компании Pfizer умерла 41-летняя медсестра Соня Ацеведо. У нее остались двое детей.
Читайте такжеКоличество инфицированных COVID-19 в мире превысило 85 миллионов человек (карта)Об этом пишет издание Dailymail.
После укола у женщины не было побочных эффектов.
Для выяснения всех обстоятельств смерти в ближайшие два дня состоится вскрытие тела.
"Она вакцинировалась от COVID-19, но у нее не было симптомов. Не знаю, что произошло. Я просто хочу ответов. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери", - рассказал отец покойной Абилио Асеведо.
По словам дочери женщины, она жаловалась только на "обычный" дискомфорт в области тела, где ей сделали прививку, но в целом у нее все было в порядке.
Смерть после прививки от коронавируса
- В Израиле 28 декабря мужчина умер от сердечного приступа после прививки от коронавируса вакциной компании Pfizer.
- 30 декабря стало известно о смерти еще одного мужчины спустя несколько часов после вакцинации против COVID-19.
- В Швейцарии в доме престарелых умер мужчина, который вакцинировался за пять дней до этого.
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