Для этого необходимо будет привить 75% населения планеты.

Нынешние темпы вакцинации против коронавируса позволят миру вернуться к нормальной жизни не раньше чем через 7 лет. Для этого необходимо будет привить 75% населения планеты.

Читайте такжеЭксперты ВОЗ посетили больницу в Ухане, где были первые инфицированные COVID-19Как пишет Bloomberg, это крупнейшая кампания вакцинации в истории - более 119 млн доз уже было распространено в 67 странах. В среднем в мире сейчас вакцинируют около 4,54 млн человек в сутки. "При таких темпах потребуется 7 лет, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета", - пишет издание.

При этом отмечается, что в ближайшее время могут появиться новые вакцины от других производителей, что ускорит процесс вакцинации.

В настоящее время самый высокий процент вакцинации зафиксирован в Израиле (58,5 доз на 100 человек) - он позволит стране вернуться к нормальной жизни через два месяца. Великобритания - за 6 месяцев, США - до конца 2021 года, странам Европы - через 2-4 года.

Издание отмечает, что в США последний показатель вакцинации составляет в среднем 1339525 доз в день. При таких темпах примерно 11 месяцев потребуется, чтобы охватить 75% населения двухдозовой вакциной. По словам ведущего врача-инфекциониста США Энтони Фаучи, вакцинация примерно от 70% до 85% населения страны позволит вернуться к нормальной жизни.

Издание называет доставку миллиардов вакцин от коронавируса по всему миру, одной из самых сложных логистических задач, которые когда-либо предпринимались.

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Автор: УНИАН