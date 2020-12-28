Отмечается, что умерший страдал от сердечных и онкологических заболеваний, и в прошлом уже имел несколько сердечных приступов.

В Израиле мужчина умер от сердечного приступа после прививки от коронавируса вакциной компании Pfizer.

Об этом сообщили в Минздраве страны в понедельник, 28 декабря, передает ТСН.

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"75-летний мужчина с севера страны, который страдал от сердечных и онкологических заболеваний, у которого в прошлом было несколько сердечных приступов, был вакцинирован этим утром против коронавируса и умер дома вскоре после вакцинации", - говорится в сообщении.

Специальную комиссию по расследованию несчастного случая возглавил руководитель отдела безопасности и качества Минздрава.

"Первичная проверка не выявила связи между несчастным случаем и вакциной, кампания вакцинации продолжается", - добавили в Минздраве Израиля.

Напомним, в ноябре Израиль договорился с Pfizer о получении вакцины против COVID-19.

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Автор: УНИАН