В Израиле мужчина умер от сердечного приступа после прививки от коронавируса вакциной компании Pfizer.
Об этом сообщили в Минздраве страны в понедельник, 28 декабря, передает ТСН.
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"75-летний мужчина с севера страны, который страдал от сердечных и онкологических заболеваний, у которого в прошлом было несколько сердечных приступов, был вакцинирован этим утром против коронавируса и умер дома вскоре после вакцинации", - говорится в сообщении.
Специальную комиссию по расследованию несчастного случая возглавил руководитель отдела безопасности и качества Минздрава.
"Первичная проверка не выявила связи между несчастным случаем и вакциной, кампания вакцинации продолжается", - добавили в Минздраве Израиля.
Напомним, в ноябре Израиль договорился с Pfizer о получении вакцины против COVID-19.
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