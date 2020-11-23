Лидеры пообещали не жалеть усилий для обеспечения доступной и справедливой поставки лекарств, тестов и вакцин против COVID-19 "всем людям".

Лидеры G20 договорились обеспечить всем странам равный доступ к вакцине от COVID-19.

Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G20, передает Reuters.

Лидеры пообещали не жалеть усилий для обеспечения доступной и справедливой поставки лекарств, тестов и вакцин против COVID-19 "всем людям". Они надеются, что таким образом избежать усиления разногласий между богатыми и бедными в мире на фоне пандемии.

«Мы не пожалеем усилий, чтобы обеспечить их равноправный доступ для всех людей», - говорится в коммюнике.

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Страны G20 также будут работать над тем, чтобы "защищать жизни, оказывать поддержку, уделяя особое внимание наиболее уязвимым, и возвращать наши экономики на путь восстановления роста, защиты и создания рабочих мест для всех".

Мохаммед аль-Джадаан - министр финансов Саудовской Аравии, которая председательствует на двухдневном онлайн-саммите, заявил: "G20 однозначно признает: если мы оставим какую-то страну позади, мы все останемся позади".

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Автор: Денис Прядко