Вакцина от коронавируса, разработку которой поддерживает правительство Китая, смогла защитить 86% участников клинических испытаний в ОАЭ. Об этом сообщили государственные СМИ арабской страны отметив, что китайский препарат был разработан чрезвычайно быстро.
Читайте также"Я бы еще немного подождал": врач из Израиля прокомментировал появление вакцин от COVID-19Пекин собирается распространять его в развивающихся странах, - пишет Bloomberg. Всего в клинических испытаниях приняли участие 31 тысяча добровольцев. Препарат оказался очень эффективным в не допущении начале заболевания COVID-19 в тяжелой и умеренной форме. Никаких серьезных проблем с безопасностью тоже не было зафиксировано, - отметили в Министерстве профилактики и здравоохранения ОАЭ.
В ведомстве также отметили, что успех испытаний открывает путь к широкому применению китайской вакцины в стране. Это позволит восстановить экономическую активность ОАЭ. Препарат разработала компания Sinopharm, которая входит в структуру China National Biotec Group (CNBG). В самом Китае ее уже получили сотни тысяч человек, согласно разрешению на чрезвычайное использование. Однако, ни один регулятор еще не одобрил ее широкое использование.
Bloomberg пишет, что эффективность на уровне 86% делает китайскую разработку одной из самых действенных в мире. Вполне возможно, что именно препарат CNBG будет использован для вакцинации в развивающихся странах, вместо западных аналогов. Индонезия и Пакистан уже подписали соглашения о закупке доз. В отличие от вакцин Pfizer и Moderna, которые показали эффективность выше 90%, китайская разработка не нуждается в хранении при экстремально низких температурах. Ее можно транспортировать и хранить в обычных холодильниках.
Читайте такжеВакцина от коронавируса индонезийской компании показала эффективность 97%Тем временем, в Китае ведется разработка еще двух вакцин от COVID-19. Процесс сейчас на завершающем этапе глобальных испытаний. Одна из них - разработка компании Sinovac Biotech. Компания уже окончила третий этап клинических испытаний, которые были проведены в Бразилии, и сейчас занимается их анализом. Данные о ее эффективности будут опубликованы в ближайшие дни.
Вакцины от Pfizer и Moderna: что о них известно?
- 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.
- Компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
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