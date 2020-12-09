В ОАЭ уже собираются использовать китайский препарат для проведения массовых прививок и полного открытия своей экономики.

Вакцина от коронавируса, разработку которой поддерживает правительство Китая, смогла защитить 86% участников клинических испытаний в ОАЭ. Об этом сообщили государственные СМИ арабской страны отметив, что китайский препарат был разработан чрезвычайно быстро.

Читайте также"Я бы еще немного подождал": врач из Израиля прокомментировал появление вакцин от COVID-19Пекин собирается распространять его в развивающихся странах, - пишет Bloomberg. Всего в клинических испытаниях приняли участие 31 тысяча добровольцев. Препарат оказался очень эффективным в не допущении начале заболевания COVID-19 в тяжелой и умеренной форме. Никаких серьезных проблем с безопасностью тоже не было зафиксировано, - отметили в Министерстве профилактики и здравоохранения ОАЭ.

В ведомстве также отметили, что успех испытаний открывает путь к широкому применению китайской вакцины в стране. Это позволит восстановить экономическую активность ОАЭ. Препарат разработала компания Sinopharm, которая входит в структуру China National Biotec Group (CNBG). В самом Китае ее уже получили сотни тысяч человек, согласно разрешению на чрезвычайное использование. Однако, ни один регулятор еще не одобрил ее широкое использование.

Bloomberg пишет, что эффективность на уровне 86% делает китайскую разработку одной из самых действенных в мире. Вполне возможно, что именно препарат CNBG будет использован для вакцинации в развивающихся странах, вместо западных аналогов. Индонезия и Пакистан уже подписали соглашения о закупке доз. В отличие от вакцин Pfizer и Moderna, которые показали эффективность выше 90%, китайская разработка не нуждается в хранении при экстремально низких температурах. Ее можно транспортировать и хранить в обычных холодильниках.

Читайте такжеВакцина от коронавируса индонезийской компании показала эффективность 97%Тем временем, в Китае ведется разработка еще двух вакцин от COVID-19. Процесс сейчас на завершающем этапе глобальных испытаний. Одна из них - разработка компании Sinovac Biotech. Компания уже окончила третий этап клинических испытаний, которые были проведены в Бразилии, и сейчас занимается их анализом. Данные о ее эффективности будут опубликованы в ближайшие дни.

Вакцины от Pfizer и Moderna: что о них известно?

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она еще не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Перевод: Лесь Дымань