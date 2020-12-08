Теперь же Канада с большим отрывом лидирует в списке стран, обеспечивших население вакциной.

Правительство Канады закупило вакцину от коронавируса в количестве, необходимом для вакцинации 154 млн человек, в то время как население страны составляет менее 40 млн человек.

Читайте такжеВ Канаде заболеваемость COVID-19 поднялась до весеннего уровняКак сообщает агентство Bloomberg, вчера, 7 декабря, власти Канады удвоили свой заказ на вакцину компании Moderna, до 40 млн доз. Первые 249 тыс. доз вакцины Pfizer прибудут в страну на следующей неделе.

«Первые канадцы будут вакцинированы на следующей неделе, если на текущей неделе мы получим разрешение от Министерства здравоохранения,— заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.— Мы сделаем большой шаг вперед в графике вакцинации, и это позитивное достижение в работе по обеспечению скорейшей защиты граждан».

Теперь же Канада с большим отрывом лидирует в списке стран, обеспечивших население вакциной. По оценкам Bloomberg, у Канады есть вакцина для 400% населения, у Великобритании — для 295%, у Австралии — для 269%, передает kommersant.

В то же время Pfizer предупредила администрацию Дональда Трампа, что не сможет предоставить США в достаточном количестве дозы вакцины от коронавируса до июня или июля 2021 года, поскольку значительное количество доз уже успели выкупить другие страны, сообщила The Washington Post.

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Автор: УНИАН