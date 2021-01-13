Тбилиси хочет провести вакцинацию населения препаратами Pfizer и AstraZeneca.

Министерство здравоохранения Грузии на сегодня категорически не рассматривает» вопрос импорта китайской вакцины от COVID-19 из-за нехватки данных о ней.

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Как сообщает «Эхо Кавказа», такое заявление сделала глава ведомства Екатерина Тикарадзе.

«Что касается вакцин, то мы говорим о вакцинах Pfizer и AstraZeneca. Китайская вакцина не имеет достаточно информационного материала и надежности на этот период, поэтому Минздрав на данном этапе категорически не рассматривает внедрение китайской вакцины», – говорит Тикарадзе.

По ее словам, Грузия получила подтверждение от платформы COVAX о поставках вакцины Pfizer для медперсонала. Сейчас идет интенсивная подготовка к вакцинации.

Ранее сообщалось, что по данным масштабного исследования в Бразилии вакцина от Sinovac показала эффективность менее 60%.

Вакцины от коронавируса в Украине: что известно

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет подана на переквалификацию к ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставках на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальным подтверждениям компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.

Первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Минздраве при заключении договора о поставках китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac заложили требование к ее эффективности на уровне не менее 70%.

Также в марте ожидается поставка в Украину первой партии с 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы.

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Автор: Дмитрий Захаров