План, разработанный французским правительством, впервые устанавливает цель для пожертвований вакцины в ЕС, что до сих пор рассматривалось как возможность.

Евросоюз рассматривает вариант пожертвования 5% полученных вакцин против COVID-19 бедным странам, что может нарушить схему распространения, возглавляемую Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Читайте такжеВОЗ: ни одна вакцина от СOVID - 19 в мире пока не прошла окончательную регистрациюКак передает ЕвроПравда со ссылкой на Reuters, план, разработанный французским правительством, впервые устанавливает цель для пожертвований вакцины в ЕС, что до сих пор рассматривалось как вариант только в том случае, если союз получит избыточное количество доз.

Однако этот шаг может нанести удар по глобальной схеме закупок, которую возглавляет ВОЗ, известную как COVAX, которая ставит перед собой цель доставить до конца следующего года 2 млрд доз как минимум 20% наиболее нуждающимся людям в любой точке мира.

Согласно французскому плану, который должен быть согласован между 27 странами ЕС, до 65 млрд доз вакцины COVID-19 в итоге могут быть переданы ЕС бедным странам.

В документе указывается, что это будут 5% от 1,3 млрд доз, которые ЕС получил по шести соглашениям о предварительной закупке, заключенным с Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca/Oxford, Sanofi/GSK и CureVac.

"Пожертвования вакцин из нашего портфеля ЕС для этих приоритетных групп представляется в краткосрочной перспективе наиболее эффективным способом достижения цели - сделать вакцину общественным благом", - говорится в документе.

До сих пор COVAX столкнулся с трудностями в заказе вакцин, поскольку большинство вакцин забронировали состоятельные страны, включая страны ЕС, которые, несмотря на финансирование ВОЗ, предпочитают не покупать через нее, поскольку не хотят, чтобы их поставки ограничивались на 20% населения.

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Автор: УНИАН