Они призывают не делить ближайших соседей на востоке и юге, а обеспечить аналогичную поддержку для получения вакцин странами "Восточного партнерства" и Западных Балкан.

В Европейском парламенте группа депутатов призывает руководство Евросоюза помочь странам "Восточного партнерства", в том числе Украине, получить вакцины от COVID-19.

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Соответствующее письмо от 22 января обнародовал депутат Европейского парламента от Литвы Петрас Аустрявичус.

Письмо направлено президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, вице-президенту Европейской комиссии, Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосепу Боррелю, комиссару Евросоюза по вопросам здравоохранения Стелле Кириакидес и комиссару ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливеру Варгеи .

"Мы призываем вас подготовить детальный план, который будет удостоверять, когда и на какое количество вакцин должны ожидать наши партнеры", - говорится в письме.

В нем отмечается, что некоторые страны Западных Балкан уже получили от стран-членов ЕС вакцины в виде пожертвования.

"Мы поощряем такой же подход к странам" Восточного партнерства ". Первостепенное значение заключается в том, чтобы вакцинировать социальных работников, находящихся на передовой, и группы с высоким риском. Мы должны создать возможность нашим соседям начать вакцинацию этих групп как можно скорее. Более того , мы должны сделать все возможное, чтобы приобретение коллективного иммунитета в странах "Восточного партнерства" и Западных Балкан произошло в одновременно возможное время со странами-членами ЕС", - отмечается в письме.

Евродепутаты выразили глубокую обеспокоенность, что большинство стран-партнеров ЕС из "Восточного партнерства" рассчитывают исключительно на глобальную инициативу COVAX, через которую не удастся обеспечить достаточное количество вакцин для населения этих стран, чтобы сформировать коллективный иммунитет. К тому же через механизм COVAX вакцинация начнется только весной, что свидетельствует о значительной разнице во времени по сравнению со странами-членами ЕС.

"Некоторые наши восточные партнеры колебались... и рассматривают начало применения российской и китайской вакцин против COVID-19. Нам не хватает информации об эффективности этих вакцин, и соответствуют ли они необходимым критериям для регистрационного разрешения на распространение. Предоставление этих вакцин, несомненно, будет применено Россией и Китаем для усиления их влияния в регионе "Восточного партнерства", и как это было в предыдущих случаях, подорвет значительно большую поддержку ЕС в регионе", - считает группа евродепутатов.

Они призывают руководство ЕС не делить ближайших соседей на востоке и юге, и обеспечить аналогичную поддержку для получения вакцин странами "Восточного партнерства" и Западных Балкан.

Под этим письмом подписался 21 депутат Европарламента.

Как известно, 6 января министры иностранных дел 13 стран-членов Европейского Союза призвали Еврокомиссию создать механизм по предоставлению вакцин от COVID-19 странам "Восточного партнерства", в том числе Украине.

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Автор: Виталий Саенко