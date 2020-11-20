В Евросоюзе надеются, что вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в Европе в декабре, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
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По ее словам, новости о ее разработке звучат «обнадеживающе».
«Еврокомиссия попросила о том, чтобы все страны представили планы вакцинации. Нужно сказать, что новости последних дней касательно разработки вакцины звучат очень обнадеживающе. Мы рассчитываем на возможность регистрации в Европе (вакцины.- ред.) в декабре или вскоре после нового года. И тогда начнется вакцинация», - сказала Меркель журналистам по итогам саммита ЕС, который прошел в формате видеоконференции, передает ТАСС.
Она также сообщила, что Еврокомиссия ведет переговоры о поставках вакцины с некоторыми производителями, в том числе с BioNTech и Pfizer.
Вакцина от коронавируса
- Немецкая компания BioNTech и американская фирма Pfizer 9 ноября сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса. Они заявили, что эффективность составила более 90%. Позднее они подняли оценку эффективности до 95%.
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