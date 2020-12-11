За одобрение вакцины проголосовали 17 экспертов, четверо высказались против, один воздержался.

Консультативная группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендовала одобрить запрос американской компании Pfizer и немецкой BioNTech на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса.

Читайте такжеФранцузско-британская вакцина от COVID-19 будет готова не раньше конца 2021 годаОб этом сообщает The Wall Street Journal. Само FDA может дать разрешение на применение вакцины в Соединенных Штатах уже сегодня, 11 декабря.

За одобрение вакцины проголосовали 17 экспертов, четверо высказались против, один воздержался. Группа пришла к выводу, что преимущества вакцины перевешивают риски от ее использования для людей в возрасте 16 лет и старше, передает kommersant.

Pfizer и BioNTech подали заявку в FDA 21 ноября. Также две фармкомпании подали заявку на использование вакцины от COVID-19 в Европе 1 декабря. Днем позже, 2 декабря, Великобритания первой выдала лицензию на выпуск этой вакцины. Разработчики вакцины заявили о ее 95-процентной эффективности.

Вакцина от коронавируса

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Автор: УНИАН