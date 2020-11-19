Вакцину протестировали на более чем полтысячи здоровых волонтерах. И почти у 100% из них уже после второй дозы появлялась стойкая иммунная реакция. В том числе - у людей в возрасте от 60 до 70-ти, а именно эта категория считается наиболее уязвимой к вирусу.

Вторая фаза испытаний оксфордской вакцины против COVID-19 на здоровых пожилых людях показала, что препарат безопасен и вызывает иммунный ответ.

Результаты испытаний показывают, что вакцина лучше переносится пожилыми людьми по сравнению с более молодыми и вызывает аналогичный иммунный ответ у пожилых и молодых людей, подчеркнули авторы исследования, говорится в сюжете ТСН.

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Пожилые люди подвергаются непропорционально высокому риску тяжелого заболевания COVID-19, поэтому очень важно, чтобы любая вакцина, принятая для использования против SARS-CoV-2, была эффективной в этой группе. В исследовании с участием 560 здоровых взрослых, в том числе 240 в возрасте старше 70 лет, были представлены предварительные данные о безопасности и иммунном ответе вакцины ChAdOx1 nCoV-19.

Авторы отмечают, что их новые результаты могут быть обнадеживающими, если иммунные ответы, обнаруженные в их исследовании, связаны с защитой от инфекции SARS-CoV-2, но исследование, строго говоря, не оценивало эффективность, а лишь безопасность вакцины. Испытания фазы 3 продолжаются, чтобы подтвердить именно эффективность препарата.

Испытания фазы 2 показывают, что вакцина вызывает мало побочных эффектов и индуцирует иммунные ответы в обеих частях иммунной системы во всех возрастных группах, при низкой и стандартной дозе, вызывая Т-клеточный ответ в течение 14 дней после первой дозы вакцинации и ответ антител в течение 28 дней после второй дозы вакцинации.

Испытания фазы 3 продолжаются для подтверждения этих результатов, а также того, насколько эффективна вакцина в защите от инфекции SARS-CoV-2, у более широкого круга людей, включая пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.

Ведущий автор исследования профессор Эндрю Поллард из Оксфордского университета, говорит: «Иммунные ответы на вакцины у пожилых людей часто снижаются, потому что иммунная система постепенно ухудшается с возрастом, что также делает пожилых людей более восприимчивыми к инфекциям. Крайне важно, чтобы вакцины COVID-19 были протестированы в этой группе»

Соавтор работы, доктор Махеши Рамасами из Оксфордского университета, добавляет: «Устойчивые антитела и Т-клеточные ответы, наблюдаемые у пожилых людей в нашем исследовании, обнадеживают. Мы надеемся, что это означает, что наша вакцина поможет защитить некоторых из наиболее уязвимых людей в обществе, но потребуются дальнейшие исследования», пишет НВ.

Побочные реакции на вакцину ChAdOx1 nCoV-19 были умеренными и были менее распространены у пожилых людей, чем у молодых людей. В течение семи дней после одной стандартной дозы ChAdOx1 nCoV-19 местные симптомы, такие как временная боль, болезненность, покраснение и припухлость в месте инъекции, возникли у 88%, 43/49 человек в возрасте 18−55 лет, 73%, люди в возрасте 22/30, 56−69 лет и 61%, 30/49 человек в возрасте 70 лет и старше.

Вакцина COVID-19 имела одинаковую иммуногенность во всех возрастных группах после второй дозы.

Вакцина индуцировала антитела против шипового белка SARS-CoV-2 через 28 дней после однократной низкой или стандартной дозы для всех возрастных групп. После второй дозы вакцины уровни антител увеличились на 56-й день испытания, независимо от дозы или возраста участников.

Авторы отмечают некоторые ограничения своего исследования, в том числе то, что участники в самой старшей возрастной группе имели средний возраст 73−74 года и имели несколько сопутствующих заболеваний, поэтому могут не быть репрезентативными для пожилого населения в целом. Кроме того, почти все участники всех возрастов были белыми и некурящими.

Вакцина от коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН