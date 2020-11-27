Она сказала, что все вакцины, проходящие сейчас клинические испытания, подразумевают двухстадийное вакцинирование.

Наиболее эффективные вакцины от коронавируса подразумевают два этапа введения препарата, но наличие второго этапа многократно повышает риск неявки вакцинированного, в итоге эффекта от вакцины не будет.

Читайте такжеВ США анонсировали старт вакцинации против COVID-19 и назвали условиеОб этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. Она сказала, что все вакцины, проходящие сейчас клинические испытания, подразумевают двухстадийное вакцинирование.

«В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», - сказала она, передают РИА Новости. По ее словам, если человек пришел на первый этап вакцинирования, а на второй нет, то это сводит эффективность массовой вакцинации «почти на нет». Она рассказала, что есть одностадийная китайская вакцина, но о ее эффективности пока известно очень мало.

Вакцина от коронавируса

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Автор: УНИАН