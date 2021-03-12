Эксперты говорят, что не обнаружили признаков того, что появление кровяных сгустков в венах людей как-то связано с вакциной от COVID-19.

Страны не должны прекращать использовать вакцину от коронавируса, разработанную AstraZeneca и Оксфордским университетом, из-за страха, что она вызывает образование кровяных сгустков. Ведь нет никаких признаков того, что это правда, - заявили в ВОЗ.

Как пишет BBC, Болгария, Дания и Норвегия среди стран, которые уже поставили на паузу использование этой вакцины. Но сегодня пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Гаррис сказала, что связи между прививками и повышением риска появления кровяных сгустков не обнаружено. По ее словам, это "замечательная вакцина" и ею стоит пользоваться дальше.

Читайте такжеМинздрав Германии опроверг данные о возможном образовании тромбов после прививки вакциной AstraZenecаПримерно 5 миллионов европейцев уже получили укол вакцины от AstraZeneca. Всего в Европе было около 30 случаев выявления "тромбоэмболических явлений" (или кровяных сгустков) после вакцинации. Также было сообщение о том, что 50-летний мужчина умер в Италии после появления у него тромбоза глубоких вен.

По словам Харрис, ВОЗ расследует эти сообщения, как и в случае любых вопросов по безопасности. Но никаких взаимосвязей между прививкой от COVID-19 и проблемами со здоровьем не было пока обнаружено. Сегодня компания AstraZeneca сообщила, что зафиксированное количество случаев появления сгустков крови у вакцинированных людей "значительно меньше, чем можно было бы ожидать среди общего населения".

"Анализ наших данных о безопасности, собранных в более чем 10 миллионов случаев, не показал никаких признаков повышения риска развития тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза глубоких вен", - сказал представитель компании.

Читайте такжеЕвропейский регулятор не нашел связи между смертью гражданки Австрии и вакциной AstraZeneca (видео)После того, как Болгария решила поставить на паузу использование вакцины AstraZeneca, это сделали также Дания, Исландия, Норвегия и Таиланд. Италия и Австрия прекратили использовать дозы из определенной партии в качестве меры безопасности. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что нет признаков того, что прививка вызывает кровяные сгустки. Другие страны включая Великобританию, Германию, Австрию и Мексику продолжают использовать вакцину.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР. При этом власти Германии и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата.

Вакцина AstraZeneca занимает первое место по количеству одобрений со стороны регуляторов. Кроме AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.

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Перевод: Лесь Дымань