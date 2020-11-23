В США анонсировали старт вакцинации против коронавируса в стране уже с 11-12 декабря.
Об этом заявил руководитель американского правительственного центра по разработке вакцины против COVID-19 Монсеф Слауи, передает CNN.
Это произойдет, если вакцина от Pfizer и BioNTech получит разрешение на использование.
По его словам, 20 ноября компания Pfizer подала заявку на регистрацию своей вакцины в Управление по продовольствию и медикаментам США для экстренного использования.
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На 10 декабря назначено заседание профильного комитета ведомства. Если он утвердит вакцину, то ее сразу начнут использовать.
«Наш план состоит в том, чтобы иметь возможность доставлять вакцины в места вакцинации в течение 24 часов с момента утверждения, поэтому я ожидаю, что, возможно, на второй день после утверждения (начнется вакцинация - ред.) - 11 или 12 декабря», - сказал доктор Слауи.
Вакцину будут вводить приоритетным группам - медицинским работникам, пожилым людям и людям с сопутствующими заболеваниями.
Вакцины от Pfizer и Moderna:
- 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.
- Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
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