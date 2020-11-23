Это произойдет в случае, если вакцина от Pfizer и BioNTech получит разрешение на использование.

В США анонсировали старт вакцинации против коронавируса в стране уже с 11-12 декабря.

Об этом заявил руководитель американского правительственного центра по разработке вакцины против COVID-19 Монсеф Слауи, передает CNN.

Это произойдет, если вакцина от Pfizer и BioNTech получит разрешение на использование.

По его словам, 20 ноября компания Pfizer подала заявку на регистрацию своей вакцины в Управление по продовольствию и медикаментам США для экстренного использования.

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На 10 декабря назначено заседание профильного комитета ведомства. Если он утвердит вакцину, то ее сразу начнут использовать.

«Наш план состоит в том, чтобы иметь возможность доставлять вакцины в места вакцинации в течение 24 часов с момента утверждения, поэтому я ожидаю, что, возможно, на второй день после утверждения (начнется вакцинация - ред.) - 11 или 12 декабря», - сказал доктор Слауи.

Вакцину будут вводить приоритетным группам - медицинским работникам, пожилым людям и людям с сопутствующими заболеваниями.

Вакцины от Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Автор: УНИАН