Еврокомиссия обязала производителей вакцин на территории Евросоюза отчитываться о поставках препаратов в третьи страны.
Читайте такжеNature: Мутации COVID-19 способны ослаблять защитное действие двух вакцинНезадолго до этого AstraZeneca и Pfizer сообщили о срывах поставок в первом квартале 2021 года.
«Механизм экспортной транспарентности будет создан в кратчайшие сроки... Мы хотим ясности по всем трансакциям и полной прозрачности относительно экспорта вакцин от коронавируса из Евросоюза»,— говорится в заявлении Еврокомиссии. Производители вакцин теперь должны будут заблаговременно предоставлять уведомление о поставках вакцины за границы ЕС, передает kommersant.
ЕС выступил против изменения графика поставок вакцины AstraZeneca. Власти отметили, что они финансировали разработку препарата, его производство и сделали предзаказ, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее. Pfizer также сообщил, что поставки в ЕС будут сокращены в первом квартале. Из-за срыва поставок во многих странах не оказалось нужного количества доз препаратов для массовой вакцинации.
Новости по теме
- "2021 будет годом пандемии": в ВОЗ заявили, что победить коронавирус пока не удастся
- Pfizer временно сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу
- Reuters: В мире люди меньше доверяют вакцинам от COVID-19 из России и Китая
- ЕС усиливает давление на производителей вакцины от коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram