Там заявили, что хотят ясности и полной прозрачности относительно экспорта вакцин от коронавируса из Евросоюза.

Еврокомиссия обязала производителей вакцин на территории Евросоюза отчитываться о поставках препаратов в третьи страны.

Читайте такжеNature: Мутации COVID-19 способны ослаблять защитное действие двух вакцинНезадолго до этого AstraZeneca и Pfizer сообщили о срывах поставок в первом квартале 2021 года.

«Механизм экспортной транспарентности будет создан в кратчайшие сроки... Мы хотим ясности по всем трансакциям и полной прозрачности относительно экспорта вакцин от коронавируса из Евросоюза»,— говорится в заявлении Еврокомиссии. Производители вакцин теперь должны будут заблаговременно предоставлять уведомление о поставках вакцины за границы ЕС, передает kommersant.

ЕС выступил против изменения графика поставок вакцины AstraZeneca. Власти отметили, что они финансировали разработку препарата, его производство и сделали предзаказ, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее. Pfizer также сообщил, что поставки в ЕС будут сокращены в первом квартале. Из-за срыва поставок во многих странах не оказалось нужного количества доз препаратов для массовой вакцинации.

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Автор: УНИАН