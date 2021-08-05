Ученые полагают, что "дельта плюс" может оказаться еще более опасным, чем "дельта".

В Южной Корее обнаружены первые два случая нового варианта коронавируса – так называемый штамм – "дельта плюс".

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на корейский центр контроля и предотвращения заболеваний.

Отмечается, что речь идет о подвиде "дельта-штамма" COVID, который отличается мутацией шипового белка под названием K417N. Такую же мутацию обнаружили у штамма "бета".

На сегодня сообщений о "дельте плюс" было немного. Случаи этого штамма зафиксированы в Великобритании, Португалии и Индии.

В Южной Корее "дельту плюс" впервые обнаружили у 40-летнего мужчины, который в последнее время не путешествовал. Источник его заражения сейчас устанавливается.

Власти протестировали 280 человек, которые контактировали с зараженным. Среди них лишь его сын получил положительный результат на "дельту".

Второй случай нового штамма был выявлен у мужчины, который недавно вернулся из США. Заболевший перед поездкой был вакцинирован двумя дозами препарата AstraZeneca.

Некоторые ученые полагают, что "дельта плюс" может оказаться еще более трансмиссивным, чем штамм "дельта", который уже вытеснил обычный коронавирус во многих странах. Ведутся исследования эффективности вакцин против новой мутации.

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На сегодня в Южной Корее первую дозу вакцины от COVID получили 20 миллионов человек, или 39% населения страны. При этом лишь 14% получили две дозы.

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Автор: Дмитрий Захаров