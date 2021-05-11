Связанный с пандемией коронавируса карантин может усилить распространение детского ожирения.
Согласно исследованию ВОЗ, которое провели в 36 странах, каждый третий ребенок в возрасте от 6 до 9 лет имеет избыточный вес или ожирение, пишет НВ со ссылкой на Eurekalert.
"Избыточный вес и ожирение напрямую связаны с опасными для жизни неинфекционными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак. Что мы должны сделать, чтобы сделать будущее светлым для грядущих поколений, так это реализовать политику, основанную на научных данных, которая может помочь снизить уровень детского ожирения и в то же время, пропагандировать более здоровое питание и физическую активность", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
В ВОЗ подчеркивают, что стратегии профилактики детского ожирения должны оставаться приоритетом во время пандемии.
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Отмечается, что многомесячные ограничения привели к увеличению веса и среди взрослых.
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