В ВОЗ отмечают, что сейчас с резким увеличением распространения COVID-19 сталкиваются те страны, которые ранее избежали широкого инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что сейчас мир приближается к максимальному уровню распространения коронавируса. За последние два месяца фиксируют почти двукратное увеличение недельной заболеваемости.

Об этом на брифинге в пятницу, 16 апреля, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, пишет РБК-Украина.

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"В мире число новых случаев, зарегистрированных каждую неделю, почти удвоилось за последние два месяца. Это приближает нас к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии", - сказал он.

При этом ВОЗ отмечают, что сейчас с резким увеличением распространения COVID-19 сталкиваются те страны, которые ранее избежали широкого инфицирования. В частности, Гебреисус привел в пример Папуа-Новую Гвинею, где на начало года было менее 900 инфицированных и 9 смертей, а сейчас количество заболевших насчитывает более 9,3 тысячи человек, а также 82 летальных случая.

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Автор: Виктория Гордиенко