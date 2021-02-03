Специалисты Уханьского Института вирусологии опровергают любые теории об утечке вируса лаборатории.

В команде ВОЗ, которая расследует в китайском Ухане происхождение коронавируса COVID-19, заявили о получении новых данных. Ученые также не исключают возможности того, что вирус смог вырваться на свободу из лаборатории.

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Об этом рассказал Sky News доктор Питер Дашак, который входит в миссию исследователей ВОЗ.

Миссия ВОЗ прибыла в Ухань более чем через год после начала первой вспышки, после неоднократных жалоб на проблемы с доступом. Но китайские ученые проводят собственное расследование происхождения COVID-19.

По словам Дашака, китайские специалисты готовы сотрудничать.

«Они делятся с нами данными, которые мы раньше не видели. Которые никто раньше не видел. Они открыто говорят с нами о любом возможном пути», - подчеркивает член команды ВОЗ.

В ближайших планах команды ВОЗ намечен визит в Уханьский Институт вирусологии. Там работали с коронавирусами, но ученые Института опровергают любые теории о том, что вирус вырвался оттуда в результате утечки.

Доктор Дашак, однако, пока не отбрасывает такую возможность.

«Мы осведомлены о гипотезах о возможной причастности лаборатории, и мы определенно собираемся задать вопросы обо всех ключевых аспектах [работы] Уханьского Института вирусологии», - отметил он.

«Если есть данные, которые ведут к каким-либо гипотезам, мы будем следовать за данными, мы будем следовать за доказательствами. Если они ведут на рынок морепродуктов и к цепочке охлаждения, мы последуем туда. Если они ведут нас на ферму для разведения диких животных или птичий рынок – мы последуем туда. Если они ведут нас в лабораторию – пойдем туда. Перед нами все варианты, мы храним непредвзятость», - заключил он.

Делегация ВОЗ в Китае: что известно

Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 является предметом спекуляций уже долгое время. Большинство ученых придерживается мнения, что он зоонозного происхождения. Известно, что первые больные в Ухане посещали оптовый рынок "Хуанань" или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. Но официально "нулевого пациента" так и не было обнаружено.

В нынешнюю делегацию ВОЗ вошли 13 экспертов из 12 стран. Участник нынешней миссии ВОЗ Фабиан Лендертц из немецкого Института имени Робарта Коха заявил, что источник происхождения коронавируса не обязательно находится в Китае, но именно начав работать в Ухане, можно будет разобраться в вопросе происхождения инфекции.

Команда уже посетила продуктовый рынок Baishazhou в Ухане. Там продают свежее мясо, рыбу и морепродукты.

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Автор: УНИАН