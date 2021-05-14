В одной ампуле вакцины Pfizer - шесть доз.

Мужчине из венгерского города Сомбатхей ошибочно ввели 6 доз вакцины Pfizer от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Portfolio.hu, 69-летний Ласло Сакач был вакцинирован 7 мая.

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"Оказалось, что я получил слишком много, потому что когда пришли следующие люди, которые записались на этот препарат, вакцины уже не было", - сказал он. В одной ампуле вакцины Pfizer - шесть доз.

Когда Сакач вернулся домой, врач позвонил ему, сказав, что он должен вернуться, потому что ему ввели слишком много вакцины. Его направили в больницу скорой помощи.

Сакач утверждает, что у него не было серьезных симптомов: у него в течение нескольких часов была температура 37 градусов и давление до 180, но последнее, по его мнению, могло быть следствием стрессовой ситуации. Пришлось ночевать в больнице.

"Они не дали мне никаких лекарств и отпустили домой на следующий день", - сказал он. - "К моему делу в больнице относились с юмором. Шутили, что я сейчас защищен на четыре-пять лет".

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко