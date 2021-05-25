Он призвал всех делать прививки.

В Великобритании умер Уильям Шекспир. Он стал первым мужчиной в мире, получившим прививку от COVID-19.

Об этом пишет BBC.

Мужчине был 81 год. Он умер от инсульта.

Его друг Джейн Иннес считает, что "лучшим почетом Уильяму будет - сделать прививку".

Жена Шекспира рассказала, что он был благодарен за возможность одним из первых получить вакцину.

"Это было то, чем он чрезвычайно гордился - он любил видеть новости об этом в СМИ. Он часто говорил об этом с людьми и всегда призывал всех делать прививки", - рассказала она.

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Автор: Людмила Жерновская