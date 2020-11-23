О соответствующем решении может объявить уже сегодня премьер-министр Борис Джонсон.

Власти Великобритании обсуждают возможность введения "ковидных паспортов" для тех, кто вакцинировался от коронавируса нового типа.

Как сообщает ТАСС об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники в правительстве королевства.

По данным издания, такая мера позволит владельцам нового документа свободнее передвигаться по стране, в частности осуществлять рабочие командировки, чем тем, кто откажется от вакцинации. Ожидается, что о соответствующем решении может объявить уже в понедельник в парламенте премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

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Предполагается, что в ходе своего выступления перед законодателями глава британского правительства также проинформирует о завершении со 2 декабря Национального карантина в Англии и возвращении к системе локальных ограничений, но с учетом введения более жестких мер в большем количестве городов. При этом, как отметила газета, в конце декабря правительство все же позволит британцам собираться небольшими компаниями для празднования Рождества, однако затем суровые меры вернутся и будут действовать вплоть до начала весны, когда станет возможной массовая вакцинация жителей.

По состоянию на воскресенье, всего от коронавируса в стране умерли более 54,6 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в Великобритании составляет 1,49 млн.

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Автор: Светлана Закелова