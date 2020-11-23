Власти Великобритании обсуждают возможность введения "ковидных паспортов" для тех, кто вакцинировался от коронавируса нового типа.
Как сообщает ТАСС об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники в правительстве королевства.
По данным издания, такая мера позволит владельцам нового документа свободнее передвигаться по стране, в частности осуществлять рабочие командировки, чем тем, кто откажется от вакцинации. Ожидается, что о соответствующем решении может объявить уже в понедельник в парламенте премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
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Предполагается, что в ходе своего выступления перед законодателями глава британского правительства также проинформирует о завершении со 2 декабря Национального карантина в Англии и возвращении к системе локальных ограничений, но с учетом введения более жестких мер в большем количестве городов. При этом, как отметила газета, в конце декабря правительство все же позволит британцам собираться небольшими компаниями для празднования Рождества, однако затем суровые меры вернутся и будут действовать вплоть до начала весны, когда станет возможной массовая вакцинация жителей.
По состоянию на воскресенье, всего от коронавируса в стране умерли более 54,6 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в Великобритании составляет 1,49 млн.
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