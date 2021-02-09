У жителей Танзании, которых госпитализировали с пока не диагностированной болезнью, наблюдаются головокружение и тошнота.

В Танзании произошла вспышка неизвестной болезни, ее жертвами стали уже 15 человек.

Как пишет Гордон, об этом проинформировало турецкое государственное агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя минздрава Танзании.

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В больницы попали более 50 пациентов в городе Мбея на юго-западе страны. У них наблюдается головокружение, тошнота и рвота с примесью крови.

Предварительные исследования показывают, что большинство пациентов – мужчины, которые ранее перенесли язву желудка или заболевание печени.

Глава минздрава Танзании Дорот Гваджима уведомил, что в регион отправлена группа экспертов.

Пока что данное заболевание широко не распространено, заверила главный врач округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду.

"Вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью – и они умирали, если поздно попадали в больницу", – уточнила главврач, пишет Главред со ссылкой на Africa Feeds.

По ее словам, первоначально у пациентов диагностировали язву желудка и заболевания печени. От неизвестной инфекции страдают, в основном, мужчины.

8 февраля Africa Feeds рассказало, что похожие симптомы наблюдались у местных жителей еще в 2018 году. По данным издания, люди умирают в течение нескольких часов после рвоты кровью.

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Автор: УНИАН