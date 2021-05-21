После объявления розыгрыша люди проявили активность в регистрации на вакцинацию.

На севере Таиланда начали необычную компанию поощрения местных жителей к вакцинации. У каждого вакцинированного человека будет возможность выиграть одну корову в неделю до конца года.

Как пишет 24 канал со ссылкой на Bangkok Post, со следующего месяца, то есть с июня, в районе Маи Чаем провинции Чианг Май каждую неделю рандомно будут выбирать одного вакцинированного счастливца. Победителю будут предлагать молодую корову стоимостью около 10 000 бат.

Согласно Национальному плану прививок, вакцинация в городе начнется 7 июня.

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В Маи Чаем проживает около 43 тысяч человек, зато кампания поощрения к вакцинации рассчитана на 24 недели. Как рассказал глава района, "местные жители любят коров, поскольку их можно продать за наличные". Очевидно, он не соврал. Поскольку после объявления розыгрыша люди проявили активность в регистрации на вакцинацию.

"Число зарегистрированных на вакцинацию за несколько дней выросло с сотен до тысяч", – рассказал глава района Бунлу Тхамтаранурак.

По словам господина Бунлу, более 4 000 человек из приоритетных групп (в том числе люди старше 60 лет и люди с уже хроническими заболеваниями) уже зарегистрировались для получения прививок.

Другие провинции также придумали необычные стимулы для вакцинации. Среди них: розыгрыши золотых ожерелий, купоны на скидки в магазинах или наличные.

По данным Минфина в настоящее время в Таиланде одобрено 2 вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca и Sinovac. По состоянию на 19 мая в стране сделали 2 540 116 прививок против COVID-19. Курс вакцинации закончили 892 245 граждан.

Вакцинация против коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко