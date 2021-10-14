Пастор Церкви пятидесятников публикует на своем сайте бланки заявлений для желающих получить отвод от вакцинации.

В США возникло онлайн-движение, которое помогает людям обойти требования по обязательной вакцинации против COVID-19 на основании религиозных убеждений.

Как передает "Голос Америки", один из лидеров движения, пастор Церкви пятидесятников Шейн Вон, публикует на своем сайте бланки заявлений для желающих получить отвод от вакцинации по религиозным соображениям.

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Согласно статистике сайта, эту анкету скачали уже 40 тысяч раз.

Усилия религиозных лидеров поддерживают организации правовой защиты, такие как Liberty Counsel.

Отмечается, что американские работодатели по закону обязаны вносить разумные изменения в условия труда с учетом религиозных убеждений сотрудника, хотя они могут запросить информацию, чтобы подтвердить, являются ли эти убеждения искренними.

Расширение масштабов вакцинации:

В сентябре президент США Джо Байден подписал распоряжение о расширении масштабов вакцинации от COVID-19. Новые правила затронут в том числе федеральных служащих, медперсонал и сотрудников крупных компаний.

Автор: Татьяна Герасименко