Пара прожила в браке 22 года, и за это время у них родились семеро детей.

Супруги из американского города Детройт умерли от коронавируса в разных больницах в один день.

Пара прожила в браке 22 года, и за это время у них родились семеро детей.

В августе семья собиралась на отдых во Флориду, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы. Накануне поездки мужчине стало плохо он и остался дома.

Читайте такжеМедики Израиля утверждают, что ревакцинация в 7 раз повышает защиту от госпитализации с COVID-19

Через два дня женщина заразилась коронавирусом и попала в больницу во Флориде. А мужчина с COVID-19 был госпитализирован в больницу в Детройте.

Их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Однако 7 сентября они умерли с разницей в несколько часов, передает ТСН со ссылкой на телеканал Fox 2.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая