В то же время более 84 млн человек были полностью вакцинированы по состоянию на воскресенье.

Согласно данным Американского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), по состоянию на воскресенье, 18 апреля, почти 130 миллионов человек в возрасте от 18 лет получили первую прививку от коронавируса.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные CDC.

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По состоянию на утро воскресенья в Соединенных Штатах ввели 209 406 814 доз вакцин от COVID-19 и распределили 264 505 725 доз. Также CDC сообщил, что 131 247 546 человек получили по крайней мере одну дозу.

Эта цифра составляет около 50,4% от общего количества взрослого населения США.

В то же время 84 263 408 человек были полностью вакцинированы по состоянию на воскресенье.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Вакцинация в США началась с 14 декабря.

Президент Джо Байден заявил, что США будут иметь достаточно доз вакцины от COVID-19 для каждого взрослого американца до конца мая. Байден назвал свою новую цель - увеличить количество вакцинированных лиц до 200 миллионов за первые 100 дней его пребывания на посту.

Данные, опубликованные 16 апреля американским Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), показывают, что в Соединенных Штатах было введено более 202 миллионов доз вакцины COVID-19.

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Автор: Виктория Гордиенко