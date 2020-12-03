Супругам удалось выйти на свободу только после того, как каждый оплатил по 1000 долларов залога.

Супругов из штата Гавайи (США) арестовали после того, как они проигнорировали режим изоляции и сели с подтвержденным COVID-19 в салон самолета.

Об этом пишет CNN.

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Пара возвращалась домой из Сан-Франциско вместе с ребенком 29 ноября. В аэропорту семья получила предупреждение от медиков воздержаться от поездки и самоизолироваться.

Однако, зная о положительном статусе COVID-инфицированных, американцы проигнорировали рекомендации и сели в салон самолета. Уже в Гавайях их задержали по обвинению в безответственном создании угрозы второй степени.

Супругам удалось выйти на свободу только после того, как каждый оплатил по 1000 долларов залога.

Во время ареста родителей ребенка передали под опеку члену семьи, говорится в сообщении Службы защиты детей.

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Автор: Яна Ставская