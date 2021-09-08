При этом, полностью вакцинированы от COVID-19 в стране 53% населения.

Три четверти взрослого населения США получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19.

Директор Белого дома по данным по COVID-19 Сайрус Шахпар сообщил о достигнутом рубеже в твите, заявив, что страна "только что прошла отметку" в 75% взрослых, получивших по крайней мере одну дозу вакцины.

По его словам, с воскресенья по вторник было введено 1,51 млн доз, из которых 681 тыс. человек были вакцинированы впервые, а 105 тыс. получили дополнительную дозу. При этом он отметил, что "как обычно, в праздничные выходные поступают более скромные данные". В понедельник в США отмечался День труда.

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Вакцинация от коронавируса в США

США прошли 75-процентную отметку через месяц после достижения 70-процентного порога. Ранее президент Байден надеялся достичь отметки в 70% к 4 июля.

Тем не менее, лишь чуть больше половины всего населения США, 53%, полностью вакцинированы.

Органы здравоохранения неоднократно подчеркивали, что подавляющее большинство госпитализаций и смертей от COVID-19 происходит среди невакцинированных, передает Голос Америки.

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Автор: Ирина Погорелая