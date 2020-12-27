Преступники могут продать опасную для здоровья подделку вакцины.

На фоне старта в ЕС вакцинации от коронавируса возрастают риски мошенничества. В сети уже появились объявления преступников о продаже якобы вакцины от COVID-19.

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Как сообщает DW, такое заявление сделала глава Европола Катрин де Болль.

Чиновница предупредила, что люди, откликнувшиеся на подобные предложения в лучшем случае потеряют деньги и останутся ни с чем, а в худшем – получат подделку, что может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

Де Болль также отметила, что европейские правоохранители должны быть готовы к попыткам кражи вакцины против коронавируса.

Вакцинация от коронавируса в ЕС

В странах Евросоюза сегодня начинается кампания вакцинации от коронавируса. 21 декабря в ЕС одобрили использование вакцины от компаний Pfizer и BionTech.

Вакцинация начнется в различных странах ЕС 27, 28 и 29 декабря.

Венгрия еще в субботу начала вакцинацию среди медработников. Франция, Германия, Италия, Австрия, Португалия и Испания планируют начать массовую вакцинацию с сегодняшнего дня.

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Автор: УНИАН