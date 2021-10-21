Теперь в гостиничных заведениях после 22:00 будут требовать сертификаты вакцинации, подкрепленные документом, удостоверяющим личность.

В Сербии с 23 октября вводят COVID-пропуска в сфере гостеприимства

Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, передает Euractiv.

По ее словам, в гостиничных заведениях после 22:00 будут требовать сертификаты вакцинации, подкрепленные документом, удостоверяющим личность.

COVID-пропуска будут необходимы для любого празднования в помещении. Для их получения потребуются две дозы вакцины COVID-19, ПЦР-тест или тест на антиген.

На сегодняшний день, по данным премьера, около 2,94 миллиона взрослых (54,6%) в Сербии получили первую дозу вакцины, а 2,83 миллиона (52,5%) - вторую. Более 792 000 человек, или 15% взрослого населения, получили третью дозу.

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Напомним, украинцам увеличили срок безвизового пребывания в Сербии. В частности, начало действовать соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Сербии о внесении изменений в соглашение об отказе от визовых требований для граждан.

Положением соглашения предусматривается увеличение срока разрешенного пребывания граждан Украины и Республики Сербия на территории государства другой стороны в рамках безвизового режима поездок до 90 дней в течение 180 дней.

Автор: Денис Прядко