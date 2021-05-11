Отмечается, что люди, прошедшие вакцинацию на железной дороге и в метро, могут получить бесплатную семидневную карту MetroCard или два бесплатных билета в один конец по железной дороге.

В Нью-Йорке на этой неделе на станциях метро и на железнодорожных станциях откроют временные пункты вакцинации от COVID-19.

Как пишет The New York Times со ссылкой на губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, с 12 по 16 мая локации будут открыты в разное время.

Читайте такжеСША не нужна вакцина AstraZeneca-главный инфекционист

"Вы все равно идете к станции метро, вы проходите мимо места вакцинации, это одноразовая вакцинация (будут прививаться одноразовой вакциной Johnson & Johnson, – УНИАН), остановитесь, уделите несколько минут, вакцинируйтесь", - сообщил Куомо.

Отмечается, что люди, прошедшие вакцинацию на железной дороге и в метро, могут получить бесплатную семидневную карту MetroCard или два бесплатных билета в один конец по железной дороге.

Это пилотная программа, но она может быть продолжена. Сообщается, что это является частью более широкой общенациональной кампании, предлагающей творческие стимулы для вакцинации людей. В частности, Нью-Джерси предлагает "рюмку и пиво" ​​для жителей, которые получат свою первую дозу вакцины в мае и посетят пивоварни-участники в штате. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио собирается раздавать людям, проходящим вакцинацию, бесплатные билеты на мероприятия и достопримечательности.

По словам Куомо, темпы вакцинации замедляются как в Нью-Йорке, так и по всей стране.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Вакцинация в США началась 14 декабря 2020 года.

По состоянию на 11 мая 34% взрослых США полностью вакцинированы, 46% получили по меньшей мере одну дозу вакцины.

В США разрешили использовать вакцину Pfizer для прививки подростков

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко