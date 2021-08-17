"Дельта"-штамм обнаружили у 58-летнего мужчины из Окленда.

После того как в Новой Зеландии подтвердился первый за полгода случай коронавируса, власти объявили в стране новый локдаун.

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение 17 августа приняла премьер-министр Джасинда Ардерн. Ранее в этот день стало известно о том, что у 58-летнего жителя города Окленд подтвердился диагноз COVID-19 - первый, начиная с февраля.

При этом Ардерн отметила, что у пациента подтвердился "дельта"-штамм коронавируса, и не исключила наличие и других инфицированных.

В связи с этим вся Новая Зеландия переходит в режим жесткого карантина как минимум на три дня, начиная с 18 августа, а в Окленде и городе Коромандел, где инфицированный провел время, объявлена недельная самоизоляция.

Читайте такжеForbes: Новая Зеландия стала сказочно богатой благодаря COVID-19, кто еще?Кроме того, будут закрыты школы, офисы и предприятия. Продолжить работу разрешили только предприятиям первой необходимости.

На фоне такого объявления новозеландцы заполнили супермаркеты, чтобы закупиться необходимыми товарами на время локдауна.

Как уже сообщал УНИАН, аналитики из The Lowy Institute признали Новую Зеландию страной, которая лучше всех остальных отреагировала на коронавирус. Реакцию правительства Украины включили в десятку худших.

Автор: Станислав Кожемякин