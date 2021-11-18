За первые девять месяцев этого года в стране родилось на более 7 тыс. малышей.

Рост рождаемости фиксируют также в Норвегии, Швеции и Финляндии.

В Нидерландах наблюдается бэби-бум. За первые девять месяцев этого года в стране родилось на более 7 тыс. малышей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом до конца 2021 года ожидается, что в Нидерландах будет около 180 тыс. новорожденных – это самый высокий показатель за последние 10 лет. Средний возраст родителей – чуть больше 30. Также значительно увеличилось количество семей, которые решились родить второго или третьего ребенка.

Читайте такжеВОЗ: коронавирус стал болезнью бедных людей

Беби-бум в Нидерландах, в частности объясняют влиянием локдаунов. Рост рождаемости фиксируют также в Норвегии, Швеции и Финляндии, говорится в сюжете ТСН.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая