В связи с этим генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к ускорению распространения вакцин от коронавируса.

Количество жертв коронавируса в мире достигло 4 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные института им. Джона Хопкинса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже прокомментировал эту цифру. "Эта болезненная веха - напоминание о том, что нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы победить пандемию", - написал он в Твиттере.

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При этом Гутерриш отметил, что эта трагическая цифра должна стимулировать неотложные усилия, направленные на то, чтобы положить ей конец.

В связи с этим он отметил, что нужно ускорить распространение вакцин от коронавируса в мире.

"Мы должны двигаться быстрее - с большим количеством вакцин, большей справедливостью и большей солидарностью", - написал он.

Гутерриш отметил, что вакцины от коронавируса дают надежду на победу над болезнью, однако большая часть мира все еще их не получила в достаточном количестве. "Глобальное восстановление требует глобальной вакцинации", - подытожил генсек ООН.

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Автор: Ирина Погорелая