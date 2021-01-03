Власти КНР сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в последний день 2019 года.

Все больше исследований показывают, что пандемию коронавируса вызвали отдельные вспышки заболевания в разных местах по всему миру.

Об этом глава китайского МИД Ван И заявил в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая, сообщает Deutsche Welle.

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Министр также напомнил, что Китай стал первой страной, которая сообщила о случаях заражения коронавирусом.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в последний день 2019 года.

Коронавирус в мире: что известно о его происхождении

Ранее ученые заявляли, коронавирус SARS-Cov-2 мог быть распространенным среди летучих мышей, а затем перешел к людям при посредничестве какого-то из млекопитающих, например, панголины. Как возможное место первого заражения сначала внимание исследователей привлек рыбный рынок в китайском городе Ухань, где также продавали диких животных. Однако позже стало известно о более ранних случаях заболевания, поэтому перенос вируса на человека мог произойти и в другом месте. Во избежание дальнейших вспышек болезней, Китай весной закрыл некоторые рынки и запретил торговлю дикими животными.

В мае более 120 стран мира призвали к проведению расследования происхождения коронавируса. Китай тогда настоял, что расследование можно будет провести после того, как пандемия будет взята под контроль, и оно должно происходить под эгидой ВОЗ.

С начала пандемии количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 84 млн человек, умерли от COVID-19 - 1,8 млн.

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Автор: Виктория Токарева